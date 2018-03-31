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У Трускавці під час автоперегонів легковик збив пішохода

Олександр Косик

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Сьогодні, 31 березня, у Трускавці під час автоперегонів спортивний автомобіль збив чоловіка, який перейшов за огороджувальну стрічку. Про це повідомляє місцеве видання «Джерела Трускавця», передає Львівський портал.

 

«Під час заїздів швидкісних машин центральними вулицями Трускавця трапився нещасний випадок – авто збило людину. Постраждалим виявися місцевий 40-літній мешканець. Чоловік проходив неподалік відпочинкового комплексу «РН Клуб», коли його збила спортивна машина. Автівка влетіла в паркан, від чого той зігнувся, і збила трускавчанина. На місце події оперативно прибула швидка та поліція, чоловіка відправили у міську лікарню. Як повідомив Ігор Стасик, керівник лікарні, у постраждалого обдерті ноги та руки, на щастя, струсу мозку не діагностовано. Згодом чоловіка відпутили додому», – пише видання.

За словами мера Трускавця Андрія Кульчинського, чоловік постраждав, бо переліз під огороджувальною стрічкою, що була вздовж маршруту перегонів.

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