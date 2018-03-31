У Львові реконструюють Палац спорту «Україна»

У Львові реконструюватимуть Палац спорту «Україна», що на вулиці Мельника, 18. Відповідні містобудівні умови затвердили вчора, 30 березня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР, передає кореспондент Львівського порталу.

Як уточнив начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліана Чаплінського, фасад будівлі не змінюватимуть, однак під час реконструкції спорткомплекс добудують з тильної сторони.

Розробкою реконструкції даного проекту займатиметься ТзОВ «Палац спорту Україна».