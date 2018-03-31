У Львові двоє зловмисників видурили у жінки майже 50 тисяч

Патрульні виявили у Львові підозрюваних у заволодінні 47 тисячами гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Вчора, 30 березня, близько 14.00 патрульні отримали інформацію про те, що на вулиці Грінченка, троє осіб шляхом обману потрапили до квартири жінки та заволоділи грошовими коштами у сумі 47 000 гривень. Патрульні прибули на місце та попросили потерпілу розповісти, що трапилося. Жінка повідомила, що до неї ймовірно застосували гіпнотичні прийоми та забрали всі гроші. Інспектори показали їй декілька фотографій, і на одній з них громадянка впізнала ймовірних злочинців. Тоді патрульні передали їх в орієнтування всім екіпажам поліції та направилися в місце, де вони можуть перебувати.

На вулиці Нагірній, в покинутій будівлі двох підозрюваних виявили патрульні та доставили до Шевченківського відділу поліції для встановлення всіх обставин. Справу передали слідчим.