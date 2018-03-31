Суд стягнув з підприємця 170 тисяч пайового внеску до бюджету Дрогобича

Завдяки представницьким заходам Дрогобицької прокуратури, до місцевого бюджету надійшло 180 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Дрогобицька місцева прокуратура з початку року подала до місцевого та господарського судів дві позовні заяви до фізичної та юридичної осіб, з метою визнання договорів пайової участі (у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Дрогобича) укладеними та, відповідно, стягнення до місцевого бюджету коштів на загальну суму 180 тис. грн.

Суд погодився із доводами прокуратури та задоволив позовні вимоги.

Відтак, місцевий суд ухвалив рішення – фізичній особі сплатити 10 тис. грн.

У свою чергу, господарським судом припинено провадження у зв’язку із добровільною сплатою відповідачем 170 тис. грн.