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Солдата з Львівщини засудили до трьох років тюрми за крадіжку

Олександр Косик

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Військовослужбовець однієї з військових частин Львівщини поплатився свободою за бажання легкого збагачення. Волинської області покарання призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У суді доведено, що влітку 2017 року 35-річний солдат зумисне, з корисливих мотивів, таємно проник у помешкання потерпілої. Там же, у спальній кімнаті, вкрав три золоті каблучки.

Суд, при призначенні покарання, врахував усі обставини: тяжкість злочину та особу підсудного, зокрема, наявність у нього судимості в минулому.

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