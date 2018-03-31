Нік Вуйчич допоможе Міносвіти зупинити жорстокість в українських школах

Нік Вуйчич допоможе МОН у роботі над матеріалами для протидії цькування в українських школах. На цьому наголосила Міністр світи і науки України Лілія Гриневич під час прес-конференції за участі відомого австралійського спікера, передає Львівський портал.

«Нинішня робота з цькуванням, яка існує в наших школах, не є системою. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб ми розпочали розбудовувати в Україні безпечну школу з різних аспектів. І безпечною вона має бути не лише з точки зору фізичної безпеки, а й моральної також. Це необхідно, адже зараз в Україні поширюється інклюзивна освіта. Діти, спроможні нормально навчатися, але ізольовані в інтернатних закладах, мають ходити в школу поруч зі своїми однолітками. Цей крок не лише допоможе дітям з особливими освітніми потребами краще соціалізуватися, а й навчити усіх дітей гармонійно співіснувати», – зазначила Лілія Гриневич.

Нік Вуйчич розповів, що зі свого боку він намагатиметься зробити все можливе, щоб поділитися матеріалами щодо роботи з булінгом у школах, які в нього вже напрацьовані.

Цього дня австралійський спікер також провів мотиваційні зустрічі щодо протидії булінгу з аудиторіями по п’ятсот осіб вчителів та учнів загальноосвітніх українських шкіл. Він зазначив, що питання, які були зібрані з аудиторії під час його виступів, допоможуть виробити підхід до того, як саме сформувати матеріали та систематизувати їх.

Він також поділився власним досвідом боротьби з цькуванням.

«Булінг – це хвороба. 30 років тому було менше відкритих дверей для цькувань у школі, які могли б вплинути на вас. Еволюція медіа дозволила нам відчути, що булінг та пліткування – це норма. В Австралії 29 років тому я був першою дитиною з особливими потребами в школі, і це було найкраще рішення, яке могли прийняти мої батьки. Не просто закрити мене в кімнаті, а й навчити жити з усіма, дати мені можливість літати. Коли я був у школі, це було важко, бо багато людей витріщалися на мене, цькувати мене. Але я навчився жити своїм життям. І для запобігання цькуванню може допомогти або не допомогти, якщо звернутися до батьків, може допомогти або не допомогти, якщо звернутися до вчителів. Але, з мого досвіду, якщо розповісти наступному поколінню про цінність кожної людини, дати йому це усвідомлення – це завжди ефективно», – розповів Нік Вуйчич.

Довідка

Нік Вуйчич – відомий оратор і меценат, людина без рук і ніг. Він керує некомерційною організацією «Життя без кінцівок», яка створена для допомоги інвалідам. Близько 250 раз на рік виступає зі сцени, пише книги, знімається в кіно, бере участь у відомих ток-шоу.