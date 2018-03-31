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Найкращим шахістом і найкращою шахісткою України обрали двох львів’ян

Олександр Косик

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Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2017 року. Лауреати цього конкурсу визначалися шляхом персонального голосування, в якому брали участь лише українські гросмейстери. Про це повідомляє Федерація шахів Києва, передає Львівський портал.

 

Кожен гросмейстер називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2017 Іванчук набрав 212 балів (13 опитаних поставили його на перше місце, 4 – на друге, 9 – на третє і 3 на четверте місце), Музичук набрала 338 балів (31 перше місце та 4 других).

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 61 гросмейстер.

Зазначимо, що конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 13-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Павло Ельянов (Харків) і Руслан Пономарьов (Київ) та одного разу – Антон Коробов (Харків). У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни Музичук, Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків), одна – у Марії Музичук (Львів).

«ШАХОВИЙ ГЕТЬМАН»-2017: підсумки і поіменне голосування

Чоловіки (26 номінантів)

1. Василь ІВАНЧУК (Львів, 2713) – 212
(1 місце – 13, 2 місце – 4, 3 місце – 9, 4 місце – 3)
2. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2689) – 191
(1 місце – 11, 2 місце – 7, 3 місце – 4, 4 місце – 4)
3. Павло Ельянов (Харків, 2713) – 120
(1 місце – 2, 2 місце – 9, 3 місце – 4, 4 місце – 5, 5 місце – 2)
4. Петро Голубка (Івано-Франківськ, 2503) – 99
5. Мартин Кравців (Львів, 2685) – 69
6. Володимир Онищук (Івано-Франківськ, 2632) – 64
7. Антон Коробов (Харків, 2664) – 63
8. Кирило Шевченко (Київ, 2545) – 37
9. Віталій Бернадський (Чернівці, 2588) – 33
10. Руслан Пономарьов (Київ, 2697) – 31
11. Юрій Криворучко (Львів, 2705) – 21
12-13. Олександр Моїсеєнко (Харків, 2659) – 9
12-13. Михайло Олексієнко (Львів, 2618) – 9
14-17. Володимир Баклан (Київ, 2600) – 7
14-17. Олександр Бортник (Миколаїв, 2610) – 7
14-17. Олег Будников (Київ, 2422) – 7
14-17. Михайло Шкуро (Херсон, 1835) – 7
18-19. Артем Омеля (Київ, 2439) – 5
18-19. Пен Лі Мін (Миколаїв, 2320) – 5
20-21. Станіслав Богданович (Одеса, 2560) – 4
20-21. Олександр Ковчан (Харків, 2596) – 4
22-24. Володимир Сергєєв (Київ, 2417) – 3
22-24. Сергій Федорчук (Вінниця, 2642) – 3
22-24. Юрій Шкуро (Херсон, 2566) – 3
25. Олександр Арещенко (Львів, 2647) – 2
26. Олександр Семенченко (Херсон, 1902) – 1

Жінки (20 номінанток)

1. Анна МУЗИЧУК (Львів, 2563) – 338
(1 місце – 31, 2 місце – 4)
2. Юлія Осьмак (Київ, 2380) – 177
(1 місце – 5, 2 місце – 9, 3 місце – 9, 4 місце – 5, 5 місце – 4)
3. Марія Музичук (Львів, 2545) – 175
(2 місце – 20, 3 місце – 7)
4. Наталія Жукова (Одеса, 2578) – 78
5. Анна Ушеніна (Харків, 2423) – 47
6. Ольга Бабій (Тернопіль, 2318) – 44
7. Наталя Букса (Львів, 2357) – 32
8. Інна Гапоненко (Херсон, 2406) – 29
9. Тетяна Костак (Київ, 2102) – 10
10. Сандра Богатова (Херсон, 1298) – 7
11-12. Тетяна Архипова (Херсон, 1541) – 5
11-12. Катерина Должикова (Київ, 2288) – 5
13-16. Євгенія Долуханова (Харків, 2275) – 3
13-16. Діана Мац (Одеса, 2008) – 3
13-16. Ірина Петрова (Київ, 2181) – 3
13-16. Вероніка Фончикова (Херсон, 1904) – 3
17-20. Анастасія Вовк (Львів, 2123) – 1
17-20. Софія Козаченко (Краматорськ, 1905) – 1
17-20. Надія Салах (Харків, 2071) – 1
17-20. Віра Тарлєва (Харків, 2112) – 1

Фото: chesspage.kiev.ua

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