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На ремонт системи теплопостачання львівського ліцею Героїв Крут виділили 800 тисяч

Олександр Косик

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Відповідно до замовлень головних розпорядників коштів обласного бюджету, департамент фінансів Львівської ОДА упродовж тижня профінансував 51,2 млн гривень. З цієї суми 0,8 млн грн виділили на реконструкцію будівель і систем теплопостачання ліцею імені Героїв Крут. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Поряд з поточними видатками виділялись кошти на вивезення твердих побутових відходів у м. Львові в сумі 2,7 млн грн та реалізацію програми з надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області – 0,1 млн грн.

Орім цього, на заходи з рятування на водах скерували – 0,2 млн грн та підтримку розвитку агропромислового виробництва у Львівській області, у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес планів – 2,7 млн гривень.

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