На Львівщині затримали автомобіль, який викрали в Швейцарії

На українсько-польському кордоні правоохоронці Мостиського загону виявили викрадений автомобіль «Рено», який розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби України.

Учора вдень, 30 березня, в пункт пропуску «Краківець» прибув автомобіль «Рено» польської реєстрації під керуванням громадянки Польщі. Для проходження контролю жінка обрала смугу руху «зелений коридор». Однак перетнути кордон їй не вдалося. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, транспортний засіб 2007 року випуску був викрадений на території Швейцарії.

По цьому випадку поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Водія та автомобіль передано співробітникам Національної поліції у Львівській області.

Загалом від початку року прикордонники за базою даних Інтерполу, виявили майже 40 транспортних засобів, які перебували у міжнародному розшуку.