На Львівщині чоловік до смерті забив односільчанина

На Турківщині поліцейські викрили зловмисника, причетного до смерті односільчанина. Правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Турківське відділення поліції 29 березня близько 9.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району у власному будинку виявлено 24-річного місцевого мешканця без ознак життя.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що напередодні між померлим та його 32-річним односільчанином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї чоловікові були заподіяні тілесні ушкодження (травма селезінки з гострою внутрішньою кровотечею), які і призвели до смерті.

Наразі зловмисник знаходиться у лікарні під охороною поліцейських. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.