На Донбасі четверо військових підірвалось на вибухівці: один воїн загинув

На лінії зіткнення протягом минулої доби зафіксовано свідоме повне ігнорування бойовиками російсько-окупаційних військ оголошеного з опівночі 30 березня режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

Загалом минулої доби, в перший день з початку оголошеного режиму припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін з нагоди Великодніх свят, зафіксовано 32 обстріли оборонних укріплень Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних військ. З них 28 визначено як прицільні.

Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої важкості.

Окрім цього, із сумом повідомляємо, що під час виконання бойових завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один український військовослужбовець, ще троє наших захисників отримали поранення. Постраждалих воїнів було доставлено до медичних закладів, де їм надається уся необхідна кваліфікована медична допомога.

Луганський напрямок

Ворог здійснив 3 прицільних обстріли наших позицій.

Протягом доби на цьому напрямку спостерігався режим «тиша», проте з близько 20:00 до 22:30, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках України в районі Катеринівки, та двічі – поблизу Луганського.

Донецький напрямок

Тут і надалі спостерігається ворожа активність, попри встановлений з початку минулої доби режим припинення вогню з нагоди Великодніх свят. Тут зафіксовано 29 ворожих обстрілів, з яких 25 визначені як прицільні.

Одразу ж з опівночі бойовики російсько-окупаційних військ вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї по оборонних позиціях наших захисників в районі Авдіївки та Опитного.

З близько 09:00, протягом години противник випустив 12 мін з мінометів калібрів 82 мм по наших захисниках Талаківки. Також тут зафіксовано ворожі обстріли з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) та гранатометів.

Під ворожим вогнем бойовиків окупаційних адміністрацій РФ протягом минулої доби неодноразово перебували наші позиції поблизу н.п. Авдіївка, Богданівка, Верхньоторецьке, Водяне, Кам’янка, Катеринівка, Лебединське, Луганське, Опитне, Новотроїцьке, Павлопіль, Піски, Піщевик, Широкине та шахта Бутівка. Ворог вів провокаційний вогонь переважно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Окрім цього, зранку минулої доби в районі Водяного зафіксовано обстріл наших опорних пунктів із зенітної установки ЗУ-23-2, а поблизу Павлополя та Лебединського вели вогонь ворожі снайпери.