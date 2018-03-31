Львівський радіоведучий вестиме церемонію фіналу Ліги Чемпіонів-2018

Львівський радіоведучий Андрій Жолоб став офіційним ведучим фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві 26 травня. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Футбол 24», передає Львівський портал.

За словами ведучого, все почалося з кастингу на Євро-2012.

«Я увійшов до штабу з великою кількістю спеціалістів, серед яких лише відсотків 10 були українцями, а решта – люди з усієї Європи. Євро ми відпрацювали дуже круто та емоційно. Минуло вже чимало років з того часу. І от у грудні мені телефонує представник тодішнього київського комітету Євро-2012. “Чи не хотів би ти податися на презентера фіналу Ліги чемпіонів у Києві?” – “Та дуже б хотів”. – “То заповнюй анкету і надсилай”», – розповів Андрій Жолоб.

Також радіоведучий розповів, що до фіналу ретельно готуються, тому форс-мажорів не мало б бути.

«Найсерйозніша підготовка розпочнеться за кілька днів до фіналу. Будуть репетиції від ранку і до пізньої ночі. Ми повністю відпрацьовуватимемо всю програму церемонії включно з тим, що всі учасники постановочного шоу вибігатимуть на поле. Відповідно, ймовірність тремору, незрозумілості чи якогось форс-мажору близька до нуля. Ти “рубаєш” по чіткому завченому графіку. Можливість імпровізації – мінімальна, але вона все-таки є.

Останніми роками я неодноразово працював на матчах збірної України (у Києві, Львові та Харкові). Дуже класний, цікавий досвід. Тебе практично не бачать, але разом з тобою промовляють десятки тисяч глядачів. Це такі емоції, наче у тебе всередині відкоркували пляшку шампанського», – зазначив Андрій.

Фото: Andriy Zholob