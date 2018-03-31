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Львівські прикордонники затримали німця-нелегала, що велосипедом намагався доїхати до Одеси

Олександр Косик

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У співпраці з польськими колегами прикордонники Мостиського загону  затримали німця-нелегала, який намагався потрапити в Україну поза пунктом пропуску на велосипеді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби України.

 

Учора в обід, 30 березня, представники Прикордонної Варти Республіки Польща поінформували прикордонників відділу «Смільниця» Мостиського загону про не пропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску «Смільниця».

Після вжитих додаткових заходів для охорони державного кордону, співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка на околиці населеного пункту Старява, що на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси.

Велосипедиста-порушника затримали для з’ясування всіх обставин правопорушення.

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