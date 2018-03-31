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Львів’ян запрошують завтра на традиційний концерт-містерію «Страсті Христові»

Олександр Косик

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Львів’ян та гостей міста запрошують у Вербну неділю, 1 квітня, на великопісний концерт-містерію «Страсті Христові», який традиційно проводять у Львові напередодні Великодня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Захід відбудеться у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ (вул. С. Петлюри, 32) за участю Камерного оркестру Львівської філармонії під керівництвом Мирона Юсиповича. Початок о 19.00 год.

Під час заходу всі слухачі матимуть унікальну нагоду долучитись до духовно-мистецького дійства, осмислити наближення свята Великодня та сповнитися незабутніми враженнями від класичної музики, яка у неповторному вигляді поєднає у собі переживання глибини прийдешнього Воскресіння Христового.

«Великопісний концерт-містерія «Страсті Христові» – вже традиційна для Львова подія. Проте кожного року вона має особливе духовне значення і натхнення, яким сповнює всіх учасників заходу. Цьогоріч ця подія відбуватиметься у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ, архітектура і атмосфера якого в особливий спосіб передають сакральну таємницю і передчуття неймовірної радості від наближення свята Воскресіння нашого Спасителя, воскресіння наших надій на краще життя, зміцнення нашої віри в Бога, свою країну та самих себе. Щиро запрошуємо усіх львів’ян і гостей міста долучатись до заходу», –  наголошує в.о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.

Організатори концерту-містерії: парафія Всіх Святих Українського Народу (УГКЦ), Львівська міська рада, проект «Духовна велич Львова», ЛМГО «Українська молодь – Христові», Львівська обласна філармонія.

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