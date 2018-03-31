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Для дітей загиблих Героїв АТО та Небесної Сотні виділили понад півмільйона

Олександр Косик

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У березні на виплату щомісячної соціальної допомоги дітям, батьки яких загинули внаслідок участі  в антитерористичній операції та подій на Майдані з обласного бюджету виділили 562,7 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема допомогу у розмірі 2,5 тисячі гривень отримають 208 дітей.

Загалом на соціальну підтримку родин загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні з обласного бюджету за три місяці 2018 року скерували понад 1,5 млн гривень.

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