Держприкордонслужба повідомляє: на пунктах пропуску при в’їзді в Україну – величезні черги

Напередодні пасхальних свят у пунктах попуску спостерігається накопичення автомобільних черг на в’їзд в Україну. Щоправда з української сторони черг немає. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордослужби України.

Напередодні Великодня у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, повертаюся на пасхальні свята додому.

Зокрема, станом на 11 годину перед пунктом пропуску «Ягодин» накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску «Шегині» та «Краковець» у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів.

Зазначимо, з української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску.

«Державна прикордонна служба України вживає всі заходи для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину кордону громадянами, звертається до громадян бути організованими під час перебування у чергах та не створювати передумов для порушення законодавства, намагаючись об’їхати інших учасників руху, і закликає всіх подорожуючих та автоперевізників враховувати ситуацію на кордоні під час вибору маршруту подорожей», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Також з метою ефективного планування поїздок через кордон, прикордонне відомство радить громадянам врахувати інформацію про накопичення автомобілів та для обрання оптимального маршруту руху користуватися онлайн сервісами на офіційному сайті Держприкордонслужби України для перегляду ситуації на основних пунктах пропуску за посиланням http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/713.htm, а на сайті Польщі – https://granica.gov.pl/.