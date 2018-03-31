Академія сухопутних військ придбала найсучасніше обладнання для підготовки військових водолазів

У 184-ому навчальному центрі Національної академії сухопутних військ триває підготовка військових фахівців водолазної справи. З метою підвищення ефективності їхнього вишколу у навчальному центрі нещодавно було придбано найсучасніше водолазне спорядження та обладнання для його обслуговування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

За словами начальника циклової комісії загальновійськових дисциплін майора Анатолія Кухаря, котрий опікується водолазною підготовкою в одному з навчальних батальйонів центру, за останній час було придбано три комплекти спорядження для виконання спеціальних завдань під водою.

«Це нам дає можливість організувати одночасну підготовку щонайменше 5-6 фахівців-водолазів. А за півроку ми тепер можемо підготувати до чотирьох десятків таких спеціалістів. Окрім того, ми маємо змогу розгорнути евакуаційно-рятувальний пост для забезпечення переправи через водну перешкоду, що також надзвичайно часто відбувається у нашому навчальному центрі», – розповів офіцер.

Серед новинок, що тепер є у розпорядженні інструкторів 184-го навчального центру, окрім сучасних водолазних костюмів та високотехнологічних дихальних систем, також є низка й спеціального обладнання. До прикладу, ножі аквалангіста, підводні ліхтарі, годинники, компаси й, навіть, наручні комп’ютери пірнальників, котрі дозволяють контролювати життєво важливі показники та стан обладнання під час занурення.

На окрему увагу заслуговує система зв’язку, яка спеціально розроблена для використання у підводному середовищі. Та, яка відтепер служитиме в інтересах підготовки військових водолазів, є бездротовою і дозволяє підтримувати зв’язок як між групою водолазів, так і з тими, хто залишається на поверхні. До слова, за своїми тактико-технічними характеристиками ці засоби зв’язку здатні працювати на глибині до 20 та на відстані до 1500 метрів.