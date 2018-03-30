За минулу добу в Україні зафіксовано три спроби підкупу прикордонників. Хабарі у розмірі 300 доларів США та 150 польських злотих пропонували прикордонникам у пунктах пропуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Так, у столичному аеропорту «Бориспіль» під час вручення 28-річному громадянину Узбекистану рішення про відмову у перетині державного кордону, іноземець спробував підкупити прикордонника, запропонувавши йому 300 доларів США.

Крім того, в пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею, правоохоронцям Львівського загону запропонували 50 польських злотих. Громадянин України прямуючи на легковому автомобілі «Opel» польської реєстрації не зміг пред’явити правоохоронцям страховий поліс на транспортний засіб і вирішив, що відсутність документа можна замінити неправомірною грошовою винагородою.

Також співробітники прикордонного відомства учора зафіксували факт пропонування хабара в пункті пропуску «Устилуг». Під час оформлення мікроавтобуса «Opel» польської реєстрації прикордонники виявили відсутність у водія доручення на право власності. Водій, громадянин України, запропонував військовослужбовцям 100 польських злотих для безперешкодного перетину державного кордону.

На всі пропозиції грошової винагороди військовослужбовці відповіли відмовами. Стосовно правопорушників до Національної поліції направлені повідомлення про виявлення «Про надання неправомірної вигоди службовій особі».