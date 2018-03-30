Водія, з вини якого на Львівщині загинув військовий комісар, взяли під варту

Підозрюваного в спричиненні ДТП, в якій загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського ОРВК, взято під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

27 березня 2018 року Галицьким районним судом Львова обрано підозрюваному у спричинені дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Крім того, вказаному правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, 25 березня поточного року близько 20.30 год. у м. Дрогобич місцевий мешканець, рухаючись на автомобілі «BMW 320» на литовській реєстрації, порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos» під керуванням військового комісара Дрогобицько-Бориславського ОРВК. Унаслідок ДТП військовослужбовець загинув на місці події.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції України у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону.