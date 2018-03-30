Відтепер по Львову курсуватиме новий автотранспорт «Укрпошти»

Львівська регіональна філія ПАТ «Укрпошта» на площі Ринок провела відкриту презентацію «Зміни в Укрпошті». Під час презентації відбулась виставка нового автотранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів’яни могли побачити нові брендовані автомобілі Укрпошти, які вже курсують вулицями міста, доставляючи пошту та здійснюючи кур’єрську доставку. Загалом на пл. Ринок було виставлено 10 машин.

«Ми дуже раді, адже ми у Львові запускаємо оновлену кур’єрську доставку, зокрема закупили 50 нових автівок. Окрім цього, буде програма оновлення інфраструктури наших відділень. Львів – це один із центрів, від якого залежить діяльність Укрпошти, оскільки сюди приходить пошта з Європи і навпаки. Ми дуже розраховуємо, що збільшимо експортні і імпортні потоки.

Також ми плануємо збудувати перший автоматизований сортувальний комплекс саме на Львівщині, тому що Львів – це центр сполучення України і Європи», – зазначив в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.

Окрім авто, компанія презентувала для широкого загалу нові послуги, серед яких – послуга SmartBox, унікальна на українському ринку доставки.

Під час заходу Ігор Смілянський розповів про розпочатий Укрпоштою проект масштабної комп’ютеризації відділень зв’язку, який передбачає комп’ютеризацію усіх ВПЗ у населених пунктах з кількістю мешканців понад 2 тис. Лише протягом квітня-травня Укрпошта планує під’єднати до мережі більше 500 відділень. На Львівщині у рамках проекту планується комп’ютеризувати майже 200 ВПЗ.