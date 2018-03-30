Укрзалізниця призначила 23 додаткові поїзди до Великодня

Станом на 30 березня 2018 року Укрзалізниця призначила на великодні свята вже 23 додаткові поїзди. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Упродовж цього тижня найбільше поїздів призначено в західному напрямку – до Львова, Івано-Франківська, Чернівців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Поїзд № 235 Ужгород – Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 та прибуття о 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ – Львів 6 та 9 квітня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку – 7 та 9 квітня. Поїзд вирушатиме з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 6 квітня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде о 08:15. У зворотному напрямку вирушить 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:37.

Поїзд № 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 5 квітня та зворотно 10 квітня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 6, 7 та 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку – відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 228 Одеса – Львів відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 та прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12.

Поїзд № 272/271 Одеса – Харків 5 та 9 квітня о 16:01 вирушить з Одеси та прибуде до Харкова о 08:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 та 10 квітня о 16:13 та прибуде до Одеси о 09:03.

Поїзд № 210/209 Чернівці – Дніпро 7 квітня о 12:25 вирушить та прибуде у Дніпро о 12:34 наступної доби. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 та прибуде у Чернівці о 16:07.

Поїзд № 232 Запоріжжя – Львів вирушить 6 квітня о 15:01 та прибуде до Львова о 10:22.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

Поїзд № 233 Кривий-Ріг – Івано-Франківськ відправиться 8 квітня о 16:58 та прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 та прибуття о 11:18.

Поїзд № 168 Львів – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначені поїзди на додаткові рейси:

Поїзд № 63 Дніпро – Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 та прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 та прибуття до Дніпра о 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси – Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя 7 квітня здійснить рейси. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 та прибуде до Запоріжжя о 06:10 наступної доби.

Квитки на ці додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.