У понеділок на проспекті Свободи відкриють Великодній ярмарок

У понеділок на проспекті Свободи у Львові запрацює Великодній ярмарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цьогоріч ярмаркові алеї перетворяться на подіум для дитячого дефіле із великодніми кошиками. Також професійні флористи допомагатимуть всім охочим стильно прикрасити власні святкові кошики. Усіх чекають до 7 квітня у Великодній майстерні.

Традицією Великоднього ярмарку стала 6-метрова Великодня писанка, яка щороку виглядає по-новому. Там можна зустрітись із родиною та друзями, зробити фото на згадку про Великдень у Львові, та помилуватись декоративними кроликами, що стрибають навколо писанки.

«Цього року ми зробили таке нововведення: оголосили конкурс у себе на сторінці у Фейсбуці, всі охочі могли надіслати нам свої ідеї для оформлення центральної писанки міста. Ми створили таку внутрішню комісію і обрали ескіз, який найвдаліше буде втілено в реальність та буде цікавим і традиційним фотосектором для львів’ян. Довкола писанки буде облаштований зоокуток – це будуть великодні кролики, які стануть таким цікавим фотосектором і розвагою для маленьких відвідувачів ярмарку», – прокоментувала Ольга Гренюх, арт-директор компанії «Львівські ярмарки».

Ще один сюрприз для найменших та їхніх батьків – з 4 квітня вперше у Львові запрацює «Великодня квест-кімната»: діти під наглядом аніматорів будуть виконувати завдання-квести, проходячи одну за одною тематичну зону, знаходячи призи і цікаві сюрпризи. За дійством крізь віконця зможуть спостерігати батьки і разом з дітьми отримувати заряд позитиву. Ніхто не залишиться без доброго настрою і подарунків. Працюватиме кімната протягом усієї роботи Великоднього ярмарку.

«Це інтерактивний будиночок, у який можна буде потрапити зі своїми друзями у кількості до 4-ох осіб та пройти інтерактивне завдання. Кінцевим результатом проходження цих різних конкурсів – це знахідка у вигляді великоднього яйця. Команда, яка знайде рішення і відгадає всі завдання, отримає великодній подарунок від організаторів. Я дуже сподіваюся, що ця квест-кімната буде користуватися популярністю, тому що це наш такий перший пілотний проект і, відповідно, хочемо, щоб усім відвідувачам нашого ярмарку було цікаво», – зазначила Ольга Гренюх.

На Великдень, 8 квітня, о 13:00 год. господиня традиційно вітатиме усіх відвідувачів на театралізованому дійстві – реконструкції Великоднього сніданку. Вхід безкоштовний, дрес-код – вишиванка. Тут відкриють гостям секрети Великодніх обрядів та розкажуть про народні звичаї, а Софія Федина разом із всіма охочими співатиме веснянки та водитиме гаївки. О 15:00 год. розпочнеться святковий концерт від дитячих колективів та наших маленьких гостей із Кракова.

Також проходитиме новий видовищний проект – «EtnoFashionday»: показ відомих українських дизайнерів, що відбудеться на головній площі Львова 15 квітня о 17:00 год.

Усі охочі зможуть підібрати для себе неповторне вбрання в етно-стилі: з 4 квітня запрошують в «Етно-шоу-рум» на Великодньому ярмарку. Тут учасники показу – відомі дизайнери – представлять свої колекції вишиванок, а кожен відвідувач зможе придбати вироби на будь-який смак і гаманець: ціни приємно здивують.