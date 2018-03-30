У Львові затримали двох молодиків з Волині, які побили жінку та пограбували магазин

Правоохоронці затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на магазин у Львові. Як встановили працівники поліції, до скоєння злочину причетні двоє мешканців Волинської області. За рішенням суду їх утримують під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, 18 березня у Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на один з магазинів, розташований на вулиці Клепарівській у Львові. Як встановили правоохоронці, близько 20.10 у магазин зайшли двоє чоловіків, побили жінку-продавця та, погрожуючи їй предметом, схожим на зброю, заволоділи грошима з каси, а також спиртним та цигарками, після чого втекли.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє 18-річних мешканців Волинської області. Нападники були затримані, суд обрав для них міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину, досудове розслідування триває.