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У Львові на три місяці укладуть тимчасові договори з міськими перевізниками

Вероніка Рой

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Львівська мерія укладе ще на три місяці тимчасові договори з міськими перевізниками. Відповідне рішення було прийняте під час засідання виконавчого комітету ЛМР сьогодні, 30 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Відповідно до рішення управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 15 квітня 2018 року підпишуть тимчасові договори з:

  • З АТП-1 – на автобусні маршрути №№ 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47А;
  • з ТзОВ «Фіакр-Львів» – на автобусні маршрути №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43;
  • 3 ТзОВ «Міра і К» – на автобусні маршрути №№ 7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40;
  • З публічним акціонерним товариством «Львівське автотранспортне підприємство 14630» – на автобусні маршрути №№ 15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44;

З 23 квітня 2018 року тимчасовий договір з ТзОВ «Успіх БМ» – на автобусні маршрути №№ 48, 49, 50, 51, 53.

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