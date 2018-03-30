У Львові четверо розбійників обікрали офісний центр. Поліція розшукують очевидців

Вночі у Львові було скоєно розбійний напад. Правоохоронці просять зголоситись громадян, котрі володіють інформацією, що допоможе встановити обставини злочину та осіб, причетних до його скоєння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 30 березня, близько п’ятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі четверо осіб з масками на обличчях проникли в будинок, де здаються в оренду офісні приміщення по вулиці Лазаренка у Львові. Зловмисники зв’язали сторожа та, зламавши замки на дверях, проникли всередину офісів, де заволоділи майном, після чого втекли.

Сторож не постраждав, сума збитків встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину або встановити обставини події, звертатись на оперативну лінію 102.