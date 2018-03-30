Суд взяв під варту львів’янина, що зарізав свого сусіда

40-річного львів’янина, який підозрюється у вбивстві свого сусіда, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч у березні в квартирі потерпілого. Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, під час раптового конфлікту на побутовому ґрунті, наніс численні удари ножем по тілу свого сусіда. Від отриманих травм потерпілий помер.

Правопорушнику повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У разі доведення вини, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.