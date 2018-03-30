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Римо-католицька церква запрошує львів’ян на пасхальні святкування

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Пасху за григоріанським календарем у римо-католицькому обряді цього року святкують 1 квітня. Парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує до розділення спільної радості свята Великодня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Пасха –  це не тільки Великодня неділя, це Пасхальне Тридення, яке має на меті відобразити і таїнственно пережити історію страстей, смерті та воскресіння Ісуса. Кожна літургія Пасхального Тридення – від Великого Четверга до Великодня, має символи і обряди, які є тільки в ці дні», – каже настоятель храму о. Григорій Драус.

Так, у Великий Четвер, 29 березня, о 18.30 год. відбудеться читання про установлення Євхарситії та Священства. Для розкриття суті Євхаристії, відбувається обряд омивання ніг – священик омиває ноги 12 особам, повторюючи жест Ісуса Христа під час Тайної Вечері.

У Велику П’ятницю, 30 березня, о 13.30 год. відбудеться Адорація (поклоніння) Хреста, чування при Гробі Господньому. Цим жестом просять про розуміння і прийняття свого особистого хреста (важкої ситуації, страждання, несправедливості), про здатність бачити прояви Божої любові в  житті. На парафії вшанують  Хрест, написаний Іконописною Школою УКУ, який буде виставлений на молитвах на Зустрічі Молоді Taize. Також буде  інсталяція «Гробу Господнього».

Пасхальна Вігілія розпочнеться у суботу, 31 березня, о 19.00 год. Запалять новий вогонь на великій свічі («Пасхал»), співатимуть античний гімн   «Exsultet» («Ликуй же»). Освятять воду і Великодні страви.

На свято Великодня, 1 квітня, о 9.00 год. та 12.00 год. відбудуться Святі Літургії.

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