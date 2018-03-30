Ревізія «Львівдіпронафтохіму» виявила втрату мільйонів гривень

На ДП «Львівдіпронафтохім» виявлено неефективне використання коштів і майна на 4,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного офісу Держаудитслужби.

За результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Львівдіпронафтохім» виявили неефективне використання коштів і майна на загальну суму 4,2 млн грн, резерв збільшення надходжень до бюджету – 511,0 тис. грн, на рахунки інституту – 219,0 тис. грн та порушення, що призвели до втрат – 97,2 тис. гривень.

Зокрема, аудитори виявили, що підприємство володіє приміщеннями, які ніяк не використовує у господарській діяльності. За умови здачі в оренду вільних площ можна було би отримати додатковий дохід розрахунково в сумі 2,3 млн грн. Внаслідок неналежного контролю за якістю виконання робіт, пов’язаних з участю у закупівлях в системі Prozzoro, підприємство втратило можливість отримати майже 1,5 млн грн доходів.

Несвоєчасне виконання інститутом робіт, передбачених договором, укладеним з іншим підприємством, призвело до його розірвання, внаслідок чого інститут втратив можливість отримати дохід в сумі 247,8 тис. гривень.

Встановлено резерви збільшення річних доходів Інституту: у разі передачі в строкове користування вільних приміщень можна би було отримати 730,00 тис. грн, з них 511,00 тис. грн надійшло би до державного бюджету, а 219,00 тис. гривень – на рахунки інституту.

За результатами проведеного аудиту, керівництву ДП «Львівдіпронафтохім» надано низку рекомендацій, спрямованих на покращення фінансово-господарського стану підприємства.