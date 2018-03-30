Після затримання на хабарі Гнида написав заяву на звільнення з посади голови Залізничної райадміністрації

Тарас Гнида, якого впіймали на хабарі у 105 тисяч, написав заяву на звільнення з посади голови Залізничної районної адміністрації за власним бажанням. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Тарас Гнида працював головою Залізничної районної адміністрації з грудня 2017 року. До того часу він два роки був керівником Франківської районної адміністрації Львова.

Нагадаємо, 16 березня голову Залізничної РА затримано з підозрою в отриманні неправомірної винагороди.

На час проведення слідства міський голова Львова підписав розпорядження про відсторонення Тараса Гниди від виконання посадових обов’язків.

Львівська міська рада звертається до правоохоронних органів щодо проведення об’єктивного та якісного розслідування.

Як повідомляв Львівський портал, голова Залізничної райадміністрації Тарас Гнида, якого поліція затримала 16 березня цього року, підозрюється в отриманні 105 тисяч гривень, які були сплачені за його з сім’єю проживання в розкішній віллі на Кіпрі.