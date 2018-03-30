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Останній день березня обіцяє львів’янам вітри та грози

Олександр Косик

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Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 31 березня по місту Львову вдень пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, грози. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 13 – 15° тепла. Видимість в дощі 1 – 2 км.

 

Мерія закликає  пішоходів не ходити попід розлогими деревами, а також триматись подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Окрім того варто одягати взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях

Водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80.

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