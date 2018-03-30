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На Львівщині викрили групу злочинців, які «відмивали» гроші кредитної спілки

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На Львівщині припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили схему системного розкрадання коштів однієї з кредитних спілок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Трьом учасникам організованої злочинної групи, зокрема керуючій кредитної спілки та двом кредитним інспекторам – касирам цього ж відділення, котрі, вступивши у злочинну змову, протягом 2010-2012 років організували схему системного привласнення грошових коштів банківської установи, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами у сумі понад 150 тисяч гривень,  підробляючи кредитні договори, кредитні справи та видаткові касові ордери.

Правоохоронці встановили  факти підроблення кредитних справ більше двадцяти мешканців одного з районів Львівщини. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

 

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