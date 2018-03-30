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На Львівщині палав гараж: згоріли два мотоцикли та автомобіль

Юлія Шпак

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У Дрогобицькому районі вогнем знищено гараж, автомобіль та два мотоцикли. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 30 березня о 02:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу сел. Підбуж на вул. Франка Дрогобицького району.

«Пожежа виникла в дерев’яному гаражі, розміром 10×4 м. За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці місцевої пожежної команди сел. Підбуж та державної пожежно-рятувальної частини № 6 м. Борислав. Полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями будівлі. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем вже була охоплена значна частина будівлі. Вогнеборцям вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати 3 сусідні будівлі», – йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізували о 03:30 та ліквідували о 03:49. Вогнем знищено гараж, автомобіль та 2 мотоцикли. Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.

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