Львів’ян та гостей міста запрошують на фотовиставку «Театр в об’єктиві»

У приміщенні Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (пл. Ринок 9) відкриється міжнародна фотовиставка «Театр в об’єктиві». Авторами фотографій є переможці одноіменного фотоконкурсу, який проходив в рамках Фестивалю особливих театрів «Шлях». Відкриття відбудеться, 2 квітня о 18.00. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Особливістю цього фотоконкурсу та фотовиставки є час та місце, в яких фотографи роблять фотографії. В конкурсі беруть участь лише фотографії зроблені під час фестивалю «Шлях», який проходить у Львові щороку у травні починаючи від 2001 року.

Цього разу переможцями фотоконкурсу стали 3 учасники з Польщі та України, які мали свій особливий погляд на фестиваль і зловили найцікавіші моменти як на сцені, за кулісами так і в загальному просторі фестивалю, адже фотоконкурс має 4 номінації – «Актори», «Фестиваль», «Тема року» та «Художній погляд». Переможці отримують нагоду відвідати подібні фестивалі за кордоном. До прикладу, український фотограф цього року відвідає SANS – міжнародний фестиваль особливих театрів у Польщі.

Офіційними партнерами та меценатами фотоконкурсу вже вкотре є Фотонова та фотошкола Модерн.

Фотовиставка «Театр в об’єктиві» як справжній мандрівний театр, мандруватиме Львовом:

З 2 по 15 квітня – в приміщенні Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (пл. Ринок 9)

З 16 по 30 квітня – НРЦ «Джерело» (пр. Червоної Калини 86 а).

З 1 по 10 травня шукайте її в Медіатеці (вул. Мулярська 2 а).

Як відомо, фотоконкурс та однойменна виставка «Театр в об’єктиві» був створений та проведений організацією МТЦ «Непротоптана стежина» вперше у 2009 році у Львові під час фестивалю особливих театрів. У 2010 році конкурс відбувається вже у трьох містах-партнерах – Львові, Любліні та Бресті.

До речі, цього року також відбудеться фестиваль та фотоконкурс.

Аби взяти участь у фотоконкурсі 2018 р., який буде відбуватись 11-13 травня 2018 року необхідно до 1 травня надішліть заявку на участь на адресу teatrvobjektyvi@gmail.com