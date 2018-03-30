Львів нарешті розрахувався з перевізниками за вивезення сміття

Усі ЛКП міста повністю розрахувались за вивезення ТПВ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як поінформували у департаменті з питань поводження з відходами, усі ЛКП Львова розрахувалися з перевізниками за вивезення ТПВ, оскільки держава погасила заборгованість по пільгах і субсидіях перед підприємствами.

«Усі наші ЛКП повністю розрахувалися з перевізниками за вивезення твердих побутових відходів, оскільки надійшли кошти від держави за пільги і субсидії. Саме заборгованість держави перед ЛКП була причиною неспроможності комунальних підприємств розрахуватися з перевізниками», – повідомив Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.

Станом на 16 березня Львівські комунальні підприємства боргували перевізникам 3 млн. 589 тис. грн. Станом на 29 березня, після надходження пільг і субсидій, ЛКП повністю розрахувалися з перевізниками.

Як пояснюють у мерії, ще з кінця минулого року у Львові виникла критична ситуація з відшкодуванням державою пільг і субсидій комунальним підприємствам міста. Водночас зазначається, що заборгованість держави перед ЛКП стала причиною вже їхньої заборгованості перед перевізниками з вивезення ТПВ. Посадовці Ратуші неодноразово наголошували, як тільки держава погасить заборгованість перед ЛКП за пільги і субсидії, підприємства матимуть змогу розрахуватися за вивезення твердих побутових відходів з перевізниками.