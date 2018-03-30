Фахівці запевняють, що у Львові пік захворюваності на кір уже минув

У Львові спостерігається позитивна динаміка зниження захворюваності на кір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, якщо в січні на кір захворіло 180 осіб, то в лютому – 135 осіб. В березні (станом на 29 березня), на кір захворіло 89 осіб. Відтак, як фахівці зазначають, пік захворюваності на кір уже минув – дедалі все менше реєструватимуть випадки цього захворювання.

Так, якщо в січні, за даними Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», у Львові ні кір захворіли 180 осіб, з них 139 дітей, то в лютому на кір захворіли 135 осіб, з них 100 дітей. В березні (станом на 29 березня) на кір захворіли 89 осіб, з них 60 дітей.

«Стан епідемічного благополуччя із захворюваності на кір залежить від рівня охоплення населення профілактичними щепленнями, кількість яких у Львові зростає. Так, з початку 2018 року щепленнями проти кору, паротиту, краснухи охоплено 11 175 дітей, віком до 18 років. Усі наші медичні заклади Львова в достатній кількості забезпечені вакциною бельгійського виробництва. Вакцина проти кору безпечна, надійна та ефективна. Адже її використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших європейських країнах», – зазначила Олена Баворовська, головний позаштатний спеціаліст з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР.