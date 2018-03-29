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Викрили угруповання, яке робило закордонні паспорти бойовикам

Омелян Шевчук

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Співробітники Служби безпеки України заблокували механізм оформлення підроблених документів для виїзду до країн ЄС особам, можливо причетним до участі у незаконних збройних формуваннях так званих «Л/ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБ України.

 

Правоохоронці встановили, що троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були, зокрема, ймовірні учасники незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР», які вирішили «легалізуватись» в Європі. Ділки вклеювали фотокартки в оригінальний бланк незаконно отриманого документа із використанням неавтентичних голограм та штучним нанесенням відповідних засобів захисту паспортного документа.

Співробітники СБ України затримали у Києві та області трьох організаторів угруповання. Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили обладнання та оргтехніку для виготовлення таких документів, бланки, печатки, готові фальсифіковані паспорти та інші документи з ознаками та елементами підробки, значну кількість готівки, вогнепальну зброю та понад три тисячі набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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