У Львові затримали серійного злодія з автомобілів

У Львові правоохоронці затримали зловмисника, причетного до крадіжок з автомобілів. Як встановили працівники Шевченківського відділу поліції, затриманий причетний до крадіжок відеореєстраторів з чотирьох автомобілів, скоєних в ніч на 28 березня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Встановлено, що з автомобіля «Кіа», запаркованого на ніч на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові, було викрадено відеореєстратор та годинник загальною вартістю близько п’яти тисяч гривень. Ще три відеореєстратора зловмисник викрав з автомобілів «Кіа», «Сеат» та «Фольксваген», які власники залишили біля будинків на вулицях Чигиринській, Остряниці та Промисловій.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Також встановлено, що до скоєння крадіжок причетний 36-річний львів’янин. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших правопорушень.