ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові судити фіскала, якого спіймали на хабарі

|

У Львові судитимуть фіскала за 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного із керівників відділу Головного управління ДФС у Львівській області, який отримав 10 тис грн неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на працівників управління обслуговування платників податків цього ж відомства та Залізничної ОДПІ.

Зазначається, що до компетенції вказаних осіб входить прийняття рішення про реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками податку на додану вартість. Такі дії підозрюваного кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України – зловживання впливом.

На даний час обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Галицького районного суду м.Львова.

Довідково: максимальний термін покарання за вчинене становить 5 років позбавлення волі.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди можна полетіти зі Львова цього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Куди можна полетіти зі Львова цього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Льв...

Евакуаційне закулісся Львова
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова

Смертоносна пожежа у торговому центрі у російському Кемерово сколихнула мало не весь світ. Те, що вдалося з’ясувати попр...

Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?

Від початку березня у Львові діє міська адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури і, виявивши на...

Незвичайні діти у звичайній школі
Вероніка РОЙ
Незвичайні діти у звичайній школі

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи неохоче відкривали дл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...