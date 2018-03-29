У Львові судити фіскала, якого спіймали на хабарі

У Львові судитимуть фіскала за 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного із керівників відділу Головного управління ДФС у Львівській області, який отримав 10 тис грн неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на працівників управління обслуговування платників податків цього ж відомства та Залізничної ОДПІ.

Зазначається, що до компетенції вказаних осіб входить прийняття рішення про реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками податку на додану вартість. Такі дії підозрюваного кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України – зловживання впливом.

На даний час обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Галицького районного суду м.Львова.

Довідково: максимальний термін покарання за вчинене становить 5 років позбавлення волі.