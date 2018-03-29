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У Львові пройде 15-та «Французька весна в Україні». Програма заходів

Омелян Шевчук

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Із 2 до 29 квітня у Львові відбудеться 15-та «Французька весна в Україні» – фестивальний ювілей під знаком спільних ініціатив і новаторських проектів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Французька весна» знову приходить в Україну і в її ритмі протягом квітня житимуть Київ, Бердичів, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Рівне та Харків. Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс Франсез в Україні за підтримки Львівської міської ради, мерії міста Тулуза та чисельних урядових і неурядових інституцій України запрошують вкотре зануритись у розмаїття французького мистецтва, а також оцінити результати франко-українського співробітництва і надихнутися на нові звершення.

Спільні франко-українські проекти знайдуть своє продовження у художніх виставках, фотопроектах, муралах, концертах. Численні французькі гості «Французької весни» будуть діалогувати з українськими митцями, глядачами, слухачами, як через творчість на сценах чи у галерейних залах, так і безпосередньо під час зустрічей та обмінах думками. Серед давноочікуваних гостей варто зазначити братів Давіда та Стефана Фоенкіносів, які приїдуть презентувати новий фільм і українське видання перекладеної двома десятками мов книги «Ніжність». Квітень житиме у ритмі «Французької весни».

На події просять пройти акредитацію  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86Ppc0_9vkScnGyKWYI35ZYu7C761ZcofSSYuycxZXS9yPQ/viewform

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