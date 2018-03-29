Небезпечний правець: як вберегти себе та своїх близьких від цієї хвороби?

Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему, викликає тонічні й тетанічні судоми скелетних м’язових волокон, що ведуть до асфіксії. Близько 1 млн людей помирали щороку у світі через правець у 80-х роках. 790 тис. з них – новонароджені. Завдяки вакцинації жінок дітородного віку у 2000 році правець новонароджених вдалося ліквідувати у 135 країнах. Щорічний показник смертності від цього захворювання у світі знизився на 75%. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

Захворювання на правець викликає бактерія, яка виробляє токсин, що вражає нервову систему. Передається при потраплянні забрудненого грунту до рани, через заражені предмети (наприклад, цвях у землі). Забруднення грунтів правцевою паличкою досить велике — від 60 до 95%, що залежить від регіону. Людина заражається через забруднення при травмі, укусах тваринами тощо.

Симптоми правця

Інкубаційний період правця може становити від кількох днів до місяця. Правець починається зі слабкості, дратівливості, головного болю, посмикування м’язів у ділянці рани. Надалі виникає поблизу рани і хворому важко відкрити рот через короткотривалі судоми і біль у жувальних м’язах (так званий тризм). Виникає тягнучий біль і ригідність м’язів шиї, потилиці, спини, поперекової ділянки. Іноді може бути біль в животі й напруження м’язів передньої черевної стінки. У зв’язку з скороченням мімічних м’язів обличчя набуває характерного вигляду «сардонічної посмішки». Виникає відчуття страху, порушується сон. Згодом тонічні судоми охоплюють всі м’язи тулуба, хворий вигинається дугою, опираючись на п’яти і потилицю (опістотонус). Притомність при правці збережена. Якщо не розпочати лікувальних заходів негайно, людині не вдасться врятувати життя. Від 5 до 10% хворих помирають через важкі ускладнення правця (асфіксфя, зупинка серця) При важких формах правця смертність сягає понад 50%.

Як врятуватися?

На даний час єдиний захист від правця — це щеплення. Щеплення проводять правцевим анатоксином, який входить до складу багатокомпонентних вакцин, що використовуються при первинному вакцинальному комплексі, який діти отримують на першому році життя починаючи з 2х- місячного віку. Ревакцинація проводиться у віці 1,5, в 6 та 16 років. Для дітей старше 7 років та дорослих використовується правцевий анатоксин в комбінації з антидифтерійним анатоксином (АДП-м анатоксин). Імунізацію проводять за стандартною схемою, з подальшими ревакцинаціями кожні 10 років.

Також не забувайте терміново звернутися до лікаря, якщо:

рана велика, сильно забруднена, кровотечу зупинити не вдається;

місце травми стало більше боліти, червоніти або припухати, з’явилося нагноєння, підвищилася температура тіла, виник головний біль;

вкусила тварина – кіт, собака, змія або дика тварина;

трапилися вивих, перелом, травми спини чи голови, особливо з втратою свідомості;

якщо травмувалася маленька дитина – в будь-якому випадку, не чекаючи ускладнень.

За останні роки статистичні дані про правець викликають занепокоєння, тому що починають хворіти не лише люди похилого віку, але і діти, які не отримали щеплення проти правцю. Так за період 2016 – 2017 роки у Львівській області було зареєстровано 4 випадки правця серед населення, з них 4 випадки серед дітей.

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