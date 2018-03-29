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На Львівщині судитимуть шахрая, який видурив у жінки гроші, пообіцявши придбати дешеве дизельне паливо

Юлія Шпак

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На Золочівщині судитимуть зловмисника, причетного до шахрайств. Пообіцявши потерпілим придбати дешеве дизельне паливо, чоловік привласнив передані йому кошти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Золочівський відділ поліції в середині березня звернулася жителька одного із сіл району. Жінка розповіла, що в липні минулого року вона дала знайомому чоловікові 1000 гривень, за які він мав купити для неї солярку. Проте ані паливо він не придбав, ані кошти не повернув. Аналогічна заява надійшла до правоохоронців і від 59-річного жителя того ж села.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушень причетний  раніше судимий 25-річний мешканець Золочівщини.

За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).  За вчинене зловмисникові загрожує покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Розслідування  завершено.  Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

 

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