На депутата Буської міськради напали з сокирою у його ж будинку

У будинок депутата Буської міської ради Назара Турчина вдерся невідомий чоловік з сокирою та напав на укропівця. Про це повідомляє прес-службі УКРОП Львівщини на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Нападник, пошкодивши вхідні двері, проник у помешкання молодої сім”ї. Поки Назар Турчин стримував двері в кімнату під натиском невідомого його дружина стукала по вікнах, щоб привернути увагу перехожих. Облишивши спроби пробитися далі в оселю, незнайомець попрямував до виходу. У ці хвилини укропівець зрозумів, що злочинець може повернутися будь-якої миті і вже тоді невідомо чим може завершитися ця вся історія, тому він вирішив обеззброїти нападника.

«Боровся з нападником без жодного страху, бо знав, що в сусідній кімнаті перелякані та беззахисні діти та дружина. Після сутички у коридорі та запеклої боротьби вже на подвір’ї мені вдалося вибити сокиру із рук зловмисника, а той, зрозумівши, що залишився без зброї, швидко втік із місця події. Впевневшись у безпеці своєї сім’ї, помітив своє пораненння і одразу викликав поліцію», – розповів Назар Турчин.

Злочинцем виявився місцевий житель, який тієї ночі після втечі з місця події заліз на подвір’я до ще одного місцевого мешканця, котрий, побачивши закривавленого незнайомця, покликав сусідів і громадяни всі разом затримали його та доправили до Буського відділення поліції.

Буським відділенням поліції по цій справі відкрите кримінальне провадження згідно статті 125 ККУ, отримано свідчення постраждалих та нападника, тривають слідчі дії. Наразі зловмисника відпустили.

«Згідно чинного законодавства діє принцип презумпції невинуватості, який зафіксований також положеннями ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України: «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – зазначив начальник Буського відділення поліції Кам’янка-Бузького відділу Олександр Марушкевич.

Фото: Facebook