Львівська гімнастка Христина Погранична виборола п’ять медалей на міжнародному турнірі у Болгарії

Львівська художня гімнастка Христина Погранична здобула п’ять медалей на міжнародному турнірі у місті Софії (Болгарія), який проходив у рамках етапу Кубка світу.

Спочатку Христина успішно впоралась зі всіма вправами багатоборства та здобула першу срібну медаль у командному заліку. Далі Христина кваліфікувалась у всі фінали замагань, де виборола ще чотири медалі: золото за вправу з м’ячем, дві срібні за обруч і булави, а також бронзову медаль за вправу зі стрічкою.

У підсумку Христина Погранична поповнила скарбничку України ще 5 медалями.