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Львівська гімнастка Христина Погранична виборола п’ять медалей на міжнародному турнірі у Болгарії

Вероніка Рой

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Львівська художня гімнастка Христина Погранична здобула п’ять медалей на міжнародному турнірі у місті Софії (Болгарія), який проходив у рамках етапу Кубка світу.

 

Спочатку Христина успішно впоралась зі всіма вправами багатоборства та здобула першу срібну медаль у командному заліку. Далі  Христина кваліфікувалась у всі фінали замагань, де виборола ще чотири медалі: золото за вправу з м’ячем, дві срібні за обруч і булави, а також бронзову медаль за вправу зі стрічкою.

У підсумку Христина Погранична поповнила скарбничку України ще 5 медалями.

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