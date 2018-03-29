70% українців в Польщі працюють на не задекларованій роботі

Міністерство сім’ї, праці і соціальної політики Польщі з’ясувало, що 70% українців в Польщі, працюють не на тих місцях, які були задекларовані. Про це пише видання Rzeczpospolita, передає Громасдьке радіо.

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З 1 січня 2018 року польські роботодавці залишили 240 тисяч заяв про намір прийняти на роботу іноземних громадян, в основному українців і частково — білорусів, однак до роботи приступили лише 74 тисячі осіб. Такі дані наводить Реєстр зайнятості іноземців.

У міністерстві впевнені, що посилення правил для роботодавців не вплинули на зловживання при працевлаштуванні іноземців.

Щоб отримати робочу візу в Польщі, роботодавець повинен подав декларацію в центр зайнятості, в якій має повідомити, що має намір найняти конкретного іноземного громадянина. За подачу фіктивної декларації українці платять до 600 злотих.