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22-річного мешканця Новояворівська засудили до трьох років тюрми за 18 крадіжок

Юлія Шпак

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Раніше судимий мешканець Новояворівська проведе за ґратами 3 роки та 2 місяці за вчинення крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначено у відомстві, доведено у суді вину раніше судимого 22-річного мешканця м.Новояворівськ, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (крадіжка,вчинена повторно).

«Встановлено, що зловмисник упродовж 2016-2017 років вчинив 18 епізодів крадіжок різноманітних товарів із місцевих магазинів. Зазначимо, що низку правопорушень чоловік вчинив під час випробувального терміну», – йдеться у повідомленні.

Яворівським районним судом обвинуваченого засуджено до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

До набрання вироку законної сили порушник перебуватиме у «Львівській установі виконання покарань №19».

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