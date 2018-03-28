Здоров’я школярів Львова в критичному стані. Інфографіка дослідження

Львівський медичний університет провів масштабне дослідження стану здоров’я учнів і дійшов висновку, що більшість патологій виникає саме у період навчання в школі. Про це сьогодні, 28 березня, під час прес-конференції розповіли фахівці, що анкетували дітей, передає кореспондент Львівського порталу.

Кафедра педіатрії №1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, починаючи з 2002 року, спільно з Львівською міською радою, міським та обласним управлінням освіти, благодійним фондом «Крила надії» та іншими громадськими організаціями проводила моніторинг стану здоров’я школярів м. Львова і Львівської області. Для цього були створені і валідизовані спеціальні анкети, які дозволяли визначити основні медико-соціальні особливості школярів, вікову поширеність основних скарг і захворювань, їх динаміку протягом останніх років, виділити дітей груп ризику, які потребують поглибленого обстеження і/або консультацій, уточнити вікові особливості фізичного розвитку дітей Львівщини.

«Всі дослідження, які проводилися в Україні (а це переважно Київ, Харків, Львів), показують, що стан здоров’я школярів реально наближається до критичного. І він був критичним ще 5-7 років тому. Більшість дітей, які приходять до школи є відносно здоровими і не мають хронічних захворювань, то за даними Київського інститут педіатрії, акушерства і гінекології тільки 5% учнів, що закінчують школу, залишаються здоровими. Школа перетворюється на місце, де дитина втрачає своє здоров’я.

Ситуація є достатньо критична, але ми можемо робити якість висновки, які змусять державні структури розробляти якісь програми і закцентувати свою увагу на стані здоров’я школярів», – розповів професор кафедри педіатрії ЛНМУ ім. Д. Галицького Сергій Няньковський.

«Особливо важливими є перші роки навчання, коли відбувається повна зміна всіх складових життя дитини. Змінення її фізична, розумова, соціальна активність, міняться поведінка, зростає завантаженість. Тобто саме в початкові роки відбувається адаптація дитини до систематичного навчання в школі. Через це напруження ми спостерігаємо виникнення синдрому шкільної дезадаптації, і, як наслідок, ми маємо зростання функціональних захворювань, хронічних патологій, що призводить до поганої успішності. Лише фізично здорова дитина, психологічно врівноважена та соціально адаптована може витримати весь цей потік інформації, який на сьогодні лягає на плечі дитини», – зауважила кандидатка медичних наук, доцент кафедри педіатрії ЛНМУ ім. Д. Галицького Марта Яцула.

Дослідження проводиться вже не перший рік. У 2002 році було анкетовано біля 20000 школярів Львова, у 2012 році – біля 32000 дітей, у 2017 році – біля 70000. Як результат, у 2002 році 96,5% батьків вважали своїх дітей умовно здоровими, тоді як у 2012 році здоровими вважали своїх дітей 81,9%, а у 2017 році 75,8% батьків м. Львова.

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За словами медиків, дуже важливим фактором є харчування, який впливає на розвиток всього, тому кафедра педіатрії пропонує вивчити харчовий щоденник дітей в 2-3 школах. На основі цього анкетування можна буде перевірити кількість корисних речовин, що були отримані, і в наслідок цього скорегувати систему харчування в навчальних закладах. Окрім того, можна розробити освітні програми по здоров’ю для дітей та батьків. Зазначимо, що це можливо зробити лише за підтримки управлінь освіти і охорони здоров’я.

«Лише комплексний підхід до оцінки стану здоров’я дитини та поєднання зусиль медиків, працівників закладів освіти та батьків дасть можливість учням уникнути серйозних проблем із здоров’ям у майбутньому», – додала головний спеціаліст управління освіти ЛМР Ольга Браницька.