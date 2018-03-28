За останню добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню, здійснивши 32 обстріли позицій сил АТО. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по наших укріпленнях поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП – по наших укріпленнях в Пісках.

Крім цього, зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.