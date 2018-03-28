У центрі Львова впіймали трьох мешканок Закарпаття, які намагалися обікрасти перехожу

Патрульні затримали на вулиці Федьковича трьох жінок, які спробували обікрасти дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, вчора, близько 20 години вечора, патрульні отримали повідомлення, що у Франківському району міста Львова на вулиці Федьковича троє жінок спробували викрасти у дівчини гаманець. Цю ситуацію побачив заявник та почав кричати, чим налякав ймовірних зловмисниць.

Він викликав патруль, який оперативно прибув на місце та затримав жінок. Дівчина, в якої намагалися викрасти гаманець, зголосилася написати заяву. Всіх учасників доставили до відділу поліції. Особи жінок встановили, ними виявилися 35-річні та 19-річна мешканки Закарпатської області. Справу передали слідчим Франківського району.