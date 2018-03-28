У п’ятницю у Львові відбудеться загальноміське прибирання до Великодня

У п’ятницю, 30 березня, о 15.00 на території міста Львова відбудеться загальноміське прибирання у межах загальноміської кампанії з благоустрою міста «З нами місто розквітає». У толоці візьмуть участь структурні підрозділи Львівської міської ради, студенти, громадські організації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відтак, у планах прибрати 29 парків, орієнтовно 1,5 тис га землі, а також висадити 120 саджанців липи і кленів. Про це розповіли у департаменті містобудування.

«Загальноміське прибирання міста триватиме у межах кампанії «З нами місто розквітає. Толока відбудеться у п’ятницю після обіду. Є багато активістів, громадських організацій, які готові долучитись до нашої акції. ЛКП «Зелений Львів» та районні адміністрації будуть проводити висадку дерев», – зазначив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник.

«Цього року плануємо прибрати територію 29 парків. Для проведення робіт є необхідний реманент, а саме граблі, лопати та інше. Також усі учасники толоки будуть забезпечені рукавицями та мішками для збору випадкового сміття. Орієнтовна площа прибирання 1,5 тис. га», – зазначили у відділі екології департаменту містобудування.

«Маємо 120 саджанців, переважно це липа і клен. Плануємо їх висаджувати в усіх парках, які є в місті», – додав Богдан Москвяк, директор ЛКП «Зелений Львів».

Також нагадуємо, що, відповідно до правил благоустрою, власники магазинів і торгово-розважальних центрів повинні навести порядок на своїй території самостійно. Також місто звертається до мешканців приватного сектору долучитись до акції та здійснити благоустрій на подвір’ях, прибудинковій території тощо.

Звертаємо увагу, що місяць озеленення, прибирання та благоустрою триває з 12.03.2018 до 05.04.2018. Департамент містобудування запрошує усіх охочих долучатися до загальноміської кампанії «З нами місто розквітає».

Структурні підрозділи Львівської міської ради прибиратимуть у п’ятницю:

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»

Апарат департаменту «Адміністрація міського голови»

Управління персоналом

Відділ мобілізаційної та оборонної роботи

Департамент містобудування

Управління архітектури та урбаністики

Управління земельних ресурсів

Апарат департаменту економічного розвитку

Управління економіки

Управління інвестицій та проектів

Управління державної реєстрації

контактні телефони: 291-75-27; 297-50-48

В.о. директора РЛП “Знесіння” Уляна Михайлівна Тарас

Парк «Високий Замок»

Апарат юридичного департаменту

Управління правової роботи

ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова»

контактні телефон: 274-32-69; 224-70-92

директор ДП “Парк – Високий Замок” – Процакевич Роман Іванович

Парк ім. Папи Римського Павла ІІ

Комунальна установа Інститут міста

ЛКП «Інститут просторового розвитку»

ЛКП «Агенція з підготовки подій»

Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор»

контактний телефон: 252-29-03,

директор ЛКП “Зелений Львів” – Москвяк Богдан Осипович

Парк «Личаківський»

Управління освіти

Управління охорони здоров’я

контактний телефон:275-44-57

директор ДП “Личаків-Парк” – Федорак Ярослав Михайлович

ЛЦПКіВ ім. Б.Хмельницького

Управління культури

контактний телефон: 260-15-78

директор – Молодий Олександр Васильович

Парк ім. І.Франка

Апарат виконкому

Організаційне управління

Архівний відділ

контактний телефон: 252-29-03

головний інженер. ЛКП “Зелений Львів” – Чишинський Володимир Миколайович

Парк «Залізна Вода»

Апарат департаменту розвитку

Управління інформаційних технологій

Управління туризму

Управління комунальної власності

Управління безпеки міста

контактний телефон:224-70-92

директор ДП “Парк – Високий Замок” – Процакевич Роман Іванович

Парк «Горіховий Гай»

Управління капітального будівництва

КП «Адміністративно-технічне управління»

контактний телефон: 238-40-46

директор ДП “Боднарівка” – Лавна Ольга Ігорівна

ППСПМЗДЗ «Стрийський парк»

Апарат департаменту фінансової політики

Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів

Управління фінансів

Управління фінансового контролю

контактний телефон: 260-33-20

в.о.директора природоохоронної рекреаційної установи ППСПМЗДЗ «Стрийський парк» – Мазурик Олена Михайлівна

Музей «Личаківський цвинтар»

Управління охорони історичного середовища

контактний телефон:276-79-87, 275-54-15

директор музею – Нагай Михайло Васильович

Парк «Піскові озера»

Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин

Управління внутрішньої політики

Управління «Секретаріат ради»

контактний телефон: 238-40-46

майстер ДП «Боднарівка» – Немировський Юрій Михайлович

Парк «Погулянка»

Апарат департаменту гуманітарної політики

Відділ «Служба у справах дітей»

Управління молоді та спорту

Управління соціального захисту

Відділ професійної освіти

контактний телефон: 275-44-57

майстер ДП «Личаків-парк» – Столярчук Ольга Ярославівна

Лісопарк «Білогорща»

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові

ЛКП «Муніципальна Варта»

контактний телефон: 262-02-20

директор ДП “Скнилів-парк” – Колотило Роман Ігорович

Парк «Замарстинівський»

Департамент з питань поводження з відходами

контактний телефон: 252-29-03

головний інженер. ЛКП «Зелений Львів» – Чишинський Володимир Миколайович

Історико культурний ландшафтний комплекс «Цитадель»

Відділ громадського партнерства

ЛКНП «Центр розвитку туризму»

ЛКП «Міський центр інформаційних технологій»

ЛКП «Ратуша сервіс»

ЛКП «Архітектурно – планувальне бюро»

контактний телефон: 254-66-19

Начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Савка Ігор Богданович

Площа Ринок

Апарат департаменту адміністративних послуг

Управління адміністрування послуг

Управління інформаційних послуг

Сквер на вул. Батуринській (біля пам’ятника афганцям)

Апарат департаменту житлового господарства та інфраструктури

Управління інженерного господарства

Вулиця Коновальця (кінцева трамваю 2)

Управління житлового господарства

Вул. Авіаційна, 1

Управління транспорту

Вулиця Коперника, 21 а