У Куликові хочуть відкрити центр профтехосвіти

У смт. Куликів, що на Жовківщині, хочуть створити центр професійно-технічної освіти, аби школярі могли обрати ту професію, на яку справді є попит в області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вчора, 27 березня, у Львівській ОДА обговорювали покращення ситуації на ринку праці області. Зокрема, мова йшла про створення у Куликові центру професійно-технічної освіти.

Застосовуючи методи профдіагностики, така установа мала б активізувати профорієнтаційну роботу серед школярів, аби вони обирали ті професії, на які на Львівщині справді є попит, зокрема у аграрній галузі.

Також у Львівській ОДА наголосили на важливості підвищення заробітної плати для збереження трудового потенціалу області.